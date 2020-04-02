2020/04/02 | 20:05 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموقف الوبائي لاقليم كوردستان خلال 24 ساعة

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