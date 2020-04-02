2020/04/02 | 20:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالة انباء فارس: إصابة رئيس البرلمان الإيراني “علي لاريجاني” بفيروس كورونا ووضعهُ في الحجر الصحي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/02 | 20:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وكالة انباء فارس: إصابة رئيس البرلمان الإيراني “علي لاريجاني” بفيروس كورونا ووضعهُ في الحجر الصحي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وكالة انباء فارس: إصابة رئيس البرلمان الإيراني “علي لاريجاني” بفيروس كورونا ووضعهُ في الحجر الصحي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).