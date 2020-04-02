وزارة النقل تعلن ايقاف جميع رحلات الناقل الوطني الاستثنائية ابتداءً من يوم غد

2020/04/02 | 20:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الخميس، عن إيقاف جميع رحلات الناقل الوطني الاستثنائية لجميع القطاعات الخارجية والتي سيرت لإعادة العراقيين فيها الى أرض الوطن حتى إشعار آخر.وذكرت الوزارة في بيان تلقت”العهد نيوز” ، نسخة منه، انه “تم الايعاز الى الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية بطلب وزارة الصحة المبلغ الينا بكتابها المرقم […]

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