التخطيط تعلن تخصيص 300 مليار دينار للمتضررين من أزمة كورونا

2020/04/02 | 20:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلن وزير التخطيط، نوري الدليمي، اليوم الخميس، تخصيص مبلغ 300 مليار دينار للمتضررين من أزمة وباء كورونا المستجد.وذكر المكتب الاعلامي لوزير التخطيط، في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، أن “الدليمي، استعرض خلال مشاركته في الاجتماع الموسع مع خلية الازمة النيابية بحضور وزير الزراعة، التوصيات واستراتيجية العمل والاجراءات التي مضت اللجنة في […]

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