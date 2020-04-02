أول مدينة في الصين تحظر هذه الحيوانات

2020/04/02 | 20:16 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت إحدى أكبر المدن في الصين، اليوم الخميس أنها ستقوم بحظر أكل القطط والكلاب ابتداء من مايو (أيار) المقبل، ليضاف ذلك القرار إلى حظر تجارة وتناول الحيوانات البرية، على خلفية الأزمة الناجمة عن تفشي كورونا المستجد.وتؤكد حكومة بلدية شنتشن، ، على موقعها على الإنترنت، أن هذا القرار هو “الأكثر صرامة” في الصين منذ أن […]

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