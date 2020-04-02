🟠مجاميع تطرد القوات الامنية من مدينة الصدر وتكسر حظر التجول

2020/04/02 | 20:19 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مصادر أمنية وشهود عيان، مساء اليوم الخميس، بأن مجاميع من قطاع ٧٥ / سوق العورة بمدينة الصدر هاجموا القوات الامنية المنتشرة واقدموا على كسر حظر التجول.من جهتها تنفي […]

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