🟠ميسان ” تخصص يوم السبت القادم لدخول العالقين في المحافظات من أهالي المحافظة

2020/04/02 | 20:19 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت خلية الأزمة في ميسان ، الخميس ، تخصص يوم السبت المقبل 4/4/2020 ، لدخول العالقين في المحافظات عبر ثلاث منافذ محكمة إلى المحافظة .وقال رئيس الخلية محافظ ميسان […]

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