2020/04/02 | 20:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: قدم رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، طلباً الى رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي بالعفو المشروط عن عدد من الموقوفين في سجون البلاد، في إطار إجراءات للحد من انتشار وباء كورونا.وحصلت “يس عراق”، على الطلب الرئاسي الى عبد المهدي:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة..تعرف على شروط رئاسة الجمهورية للعفو بسبب كورونا) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة..تعرف على شروط رئاسة الجمهورية للعفو بسبب كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).