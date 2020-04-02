مباشر،،شاهد حلقة جديدة “بودكاست عراق” مع هبة جعفر واسيل عماد

2020/04/02 | 20:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- يس عراق: مباشر..حلقة جديدة من “بودكاست عراق” مع حلقة جديدة من “بودكاست عراق” مع اسيل عماد عنوان الحلقة: التأثيرات الاجتماعية لازمة فيروس كورونا في العراق.لمشاهدة البث المباشرة أضغط هنا

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