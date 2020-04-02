2020/04/02 | 20:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداكد وزير الخارجية، محمد علي الحكيم، اليوم الخميس، ان قرار سلطة الطيران المدني الخاص بتعليق الرحلات الجوية مخالف للتعليمات رئيس مجلس الوزراء.وغرد الحكيم على حسابه بموقع "تويتر" وتابعته "كلكامش برس" قائلا ان "الخارجية العراقية عبر سفاراتها وقنصلياتها في الخارج لازالت تنفذ تعليمات السيد رئيس مجلس الوزراء واللجنتين الوزارية والنيابية في تسهيل مهمة عودة العراقيين الى بلدهم وان قرار سلطة الطيران بتعليق كافة الرحلات للوافدين العراقيين غير قانوني ومخالف للتعليمات".​الخارجية العراقية عبر سفاراتها وقنصلياتها في الخارج لازالت تنفذ تعليمات السيد رئيس مجلس الوزراء واللجنتين الوزارية والنيابية في تسهيل مهمة عودة العراقيين الى بلدهم وان قرار سلطة الطيران بتعليق كافة الرحلات للوافدين العراقيين غير قانوني ومخالف للتعليمات.— محمد علي الحكيم (@maalhakim) April 2, 2020​​​

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكيم: قرار سلطة الطيران الخاص بتعليق الرحلات مخالف للتعليمات) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكيم: قرار سلطة الطيران الخاص بتعليق الرحلات مخالف للتعليمات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).