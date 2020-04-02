العراق يؤيد دعوة السعودية إلى اجتماع طارئ لتحالف

2020/04/02 | 20:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت وزارة النفط ، مساء اليوم الخميس ، إن العراق يؤيد الدعوة إلى عقد اجتماع طارئ لمجموعة "أوبك+" من أجل استعادة التوازن بسوق الخام ووقف انهيار الأسعار.وقال بيان للوزارة ، اطلعت عليه "كلكامش برس" ، ان "العراق يؤيد الدعوة إلى عقد اجتماع طارئ لمجموعة "أوبك+" من أجل استعادة التوازن بسوق الخام ووقف انهيار الأسعار".وأضاف البيان أن "العراق على ثقة من إمكانية التوصل إلى اتفاق إيجابي في اجتماع أوبك القادم من أجل استعادة التوازن".يذكر ان السعودية دعت في وقت سابق من اليوم الخميس إلى اجتماع طارئ لمنتجي النفط من أوبك وخارجها، فيما يسمى بتحالف "أوبك+"، للتوصل إلى اتفاق عادل يجلب الاستقرار لسوق الخام.

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