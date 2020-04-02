الحشد يضبط مضافة لداعش بعملية نوعية تضم مئات الصواريخ والعبوات

2020/04/02 | 20:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد ضبطت قوات اللواء 44 في الحشد الشعبي، الخميس، مضافة لفلول تنظيم “داعش” الإرهابي تضم مئات الصواريخ والعبوات الناسفة في محافظة نينوى.وقال اعلام الحشد في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، إن”قوة من اللواء 44 في الحشد الشعبي نفذت، اليوم، نوعية في محافظة نينوى عثرت خلالها على مضافة لفلول تنظيم “داعش” الإرهابي تضم […]

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