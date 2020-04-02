العراق يعلن موقفه من اجتماع اوبك العاجل

2020/04/02 | 20:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن العراق تأييده عقد اجتماع عاجل للدول المصدرة للنفط "اوبك" وللمنتجين المتحالفين معها من خارجها.وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد إن "نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر عباس الغضبان وجه رسالة للامين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "اوبك" محمد باركيندو هذا اليوم، اكد فيها على تأييد العراق لعقد اجتماع عاجل لمنظمة الدول المصدرة للنفط "اوبك" والمتحالفين معها من خارجها، من اجل تدارس تداعيات السوق النفطية، واتخاذ الإجراءات السريعة من اجل اعادة الاستقرار للسوق النفطية وإعادة التوازن بين العرض والطلب".وقال جهاد ان الغضبان كان قد اجرى اتصالات عديدة مع وزراء الدول الأعضاء في منظمة "اوبك" والمتحالفين معها من خارجها ومع سكرتير المنظمة ورئيس الدورة الحالية، داعياً فيها الى ضرورة عودة الوزراء الأعضاء الى طاولة الحوار من اجل العمل على وقف تداعيات انهيار الأسواق النفطية، والإسراع بالاتفاق على صيغة تسهم في استقرار السوق النفطية وإعادة التوازن".وأشار جهاد بان وزير النفط عبر عن ثقته في إمكانية الاتفاق خلال الاجتماع المقبل على صيغة تسهم في تحقق نتائج إيجابية تصب في مصلحة الجميع، وتعيد الاستقرار تدريجياً للسوق العالمية.وقفزت أسعار النفط، اليوم الخميس، بنحو 21% بعدما دعت السعودية لاجتماع طارئ لدول تحالف "أوبك+"، الذي يضم مجموعة منتجين من داخل منظمة "أوبك" وخارجها.وبحلول الساعة 17:50 بتوقيت موسكو، جرى تداول مزيج "برنت" عند 30.15 دولار للبرميل بزيادة نسبتها 21.87% عن سعر التسوية للجلسة السابقة.في حين ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 24% إلى 25.36 دولار للبرميل، وفقا لما أظهره موقع "بلومبرغ".جاء ذلك بعد ان دعت المملكة العربية السعودية الخميس إلى اجتماع طارئ لتحالف أوبك+ ودول أخرى، وذلك بعد اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وولي العهد محمد بن سلمان.

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