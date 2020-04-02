من هو العراقي الذي تبرع بإطعام مستشفى كامل في نيويورك؟

2020/04/02 | 20:30 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، صور عراقي صاحب مطعم في ولاية نيويورك الامريكية وهو يتبرع بإطعام الملاك الطبي في احدى المستشفيات.وقالت إدارة مستشفى كينمور ميرسي في نيويورك ان مقداد العراقي مقداد صاحب مطعم شاورمة سيتي قد تبرع بـ 250 وجبة غذاء للكادر الطبي.وكانت وسائل اعلام اردنية قد […]

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