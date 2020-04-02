عمليات بغداد تنفي كسر حظر التجول الوقائي في مدينة الصدر

2020/04/02 | 20:32 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أوضحت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، حقيقة قيام اهالي قطاع في مدينة الصدر شرقي العاصمة، بكسر حظر التجوال وابعاد منتسبي الجيش خارج المدينة.

وذكرت القيادة في بيان تلقت "الغد برس" انه"ننفي ما تناقلته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن قيام أهالي مدينة الصدر شرقي العاصمة بكسر حظر التجول الوقائي في احد القطاعات وابعاد منتسبي الجيش خارج هذه المدينة".

وأكدت، أن "علاقة قواتنا الامنية مع المواطنين بافضل حالاتها"، داعية الى "ضرورة توخي الدقة في نقل المعلومات وعدم بث الشائعات وإعطاء فرصة لمروجيها، والتعامل مع الأخبار من مصادرها الرسمية حصرا".

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