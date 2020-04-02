الخارجية: قرار سلطة الطيران بتعليق رحلات إعادة العراقيين من الخارج غير قانوني

2020/04/02 | 20:33 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، ان قرار سلطة الطيران بتعليق رحلات إعادة العراقيين من الخارج غير قانوني.

وقال وزير الخارجية محمد علي الحكيم في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "الخارجية العراقية عبر سفاراتها وقنصلياتها في الخارج لازالت تنفذ تعليمات رئيس مجلس الوزراء واللجنتين الوزارية والنيابية في تسهيل مهمة عودة العراقيين الى بلدهم".

واضاف أن "قرار سلطة الطيران بتعليق كافة الرحلات للوافدين العراقيين غير قانوني ومخالف للتعليمات".

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