2020/04/02 | 20:34 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخارجية العراقية تندد بقرار "غير قانوني" لسلطة الطيران المدني

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية العراقية تندد بقرار "غير قانوني" لسلطة الطيران المدني) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية العراقية تندد بقرار "غير قانوني" لسلطة الطيران المدني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).