وزير الخارجية يرفض قرار سلطة الطيران المدني بتعليق رحلات العودة للعراقيين

2020/04/02 | 20:34 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

رفض وزير الخارجية، محمد علي الحكيم، الخميس (02 نيسان 2020)، قرار سلطة الطيران المدني بتعليق رحلات ...





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