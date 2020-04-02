بالوثيقة.. إطلاق الإجازات لمنتسبي الحشد الشعبي

2020/04/02 | 20:34 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

قررت هيأة الحشد الشعبي، الخميس، اطلاق الإجازات لمنتسبي الحشد يومي الجمعة والسبت المقبلين.

وقالت الهيأة في وثيقة موجهة الى قواطع العمليات كافة، إن "التحاق المقاتلين يكون 3 نيسان ونزولهم 4 بالشهر الحالي، حصرا".

ووجهت الهيأة بـ"فحص جميع المقاتلين الملتحقين بالتشكيلات للتأكد من سلامتهم".

بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

رفض وزير الخارجية، محمد علي الحكيم، الخميس (02 نيسان 2020)، قرار سلطة الطيران المدني بتعليق رحلات العودة للعراقيين.

وقال الحكيم بتغريدة على حسابه بموقع ( تويتر ) ان " وزارة الخارجية عبر سفاراتها وقنصلياتها في الخارج لازا

بغداد اليوم - البصرة

قرر مدير مستشفى الزبير العام بمحافظة البصرة، إغلاق صالة العمليات في المستشفى بعد اصابة معاون طبيب تخدير بفيروس كورونا.

وحصلت (بغداد اليوم) على وثيقة صادرة من مدير المستشفى، علي حسين جاسم، موجهة إلى دائرة صحة البصرة، تضمنت ا

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