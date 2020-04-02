2020/04/02 | 20:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة وصف وزير الخارجية محمد علي الحكيم، اليوم الخميس، قرار سلطة الطيران تعليق رحلات الوافدين العراقيين بـ”غير القانوني”.وقال الحكيم في تغريدة على تويتر، ان”الخارجية العراقية عبر سفاراتها وقنصلياتها في الخارج لازالت تنفذ تعليمات رئيس مجلس الوزراء واللجنتين الوزارية والنيابية في تسهيل مهمة عودة العراقيين الى بلدهم وان قرار سلطة الطيران بتعليق كافة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية يصف قرار تعليق رحلات الوافدين العراقيين بـ”غير القانوني”) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية يصف قرار تعليق رحلات الوافدين العراقيين بـ”غير القانوني”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).