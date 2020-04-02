🟠النائب عدي شعلان ابو الجون: المنتفعون من استمرار الازمة السياسية هم المتمسكون فقط بالزرفي

2020/04/02 | 20:36 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح النائب عدي شعلان ابو الجونب ,بان” المنتفعون من استمرار الازمة السياسية هم المتمسكون فقط بالسيد عدنان الزرفي وهو مرفوض جهارا ، ليلا ونهارا ، وبشتى انواع الصيغ من قبل […]

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