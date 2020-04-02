بالصور.. معمل خياطة برطلة في الموصل ينتج 5000 الاف كمامة في اليوم

2020/04/02 | 20:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- نينوى اعلن مدير معمل خياطة برطلة فيصل الشرف، اليوم الخميس، بان معمل خياطة برطلة ضمن مصنع الألبسة الجاهزة في الموصل باشر بإنتاج الكمامات بطاقة (5) الف كمامة يومياً لغرض الدعم المنتج الوطني وسد النقص الحاصل في المحافظة من الكمامات للوقاية من فايروس كورونا .وقال الشرف في حديث لوكالة العهد نيوز , بان […]

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