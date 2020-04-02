دمشق: تمديد إغلاق محال تجارية وخدمية تحسباً لـ كورونا

2020/04/02 | 20:46 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مددت محافظة دمشق، إغلاق محال تجارية وخدمية في المدينة، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية من فيروس “كوفيد ١٩” المعروف بـ كورونا.ونص قرار #المحافظة، بحسب صفحتها على فيسبوك، على تمديد […]

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