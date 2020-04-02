في العراق.. /773/ إصابة بـ “كورونا” و /54/ وفاة

2020/04/02 | 20:46 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما تزال أرقام الإصابات بوباء #كورونا في #العراق بارتفاع مستمر، إذ سجّلت #وزارة_الصحة العراقية في موقفها اليومي، اليوم الخميس /44/ حالة إصابة بالفيروس، وحالَتي وفاة.وبعد أن كان […]

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