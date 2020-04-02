الحكومة السورية “تشفق” على الأعزب وتمنحه بطاقة ذكية للغاز

2020/04/02 | 20:46 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافقت الحكومة السورية على منح “بطاقة ذكية” للعازب، أسوة بالعائلات، وذلك بغية حصول الأعزب على مادة الغاز مبدئياً، في وقت تحصل العائلة على عدة مواد أساسية عبر البطاقة، بسعر “مدعوم” […]

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