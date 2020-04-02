🟠 نقابة الصحفيين:الصحفيون المكلفون بواجبات اعلامية مستثنون من اجراءات حظر التجوال

2020/04/02 | 20:48 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحفيون المكلفون بواجبات اعلامية في قنواتهم مستثنون من اجراءات حظر التجوال ان نقابة الصحفيين العراقيين ترى ان تحديد اسماء الكوادر الاعلامية ووضع قوائم في السيطرات اجراء غير عملي كونه سيعرقل […]

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