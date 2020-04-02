وكالة الكوارث الامريكية تعلن العدد المطلوب من أكياس الموتى

2020/04/02 | 20:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن,-(أ ف ب) – طلبت وكالة إدارة الطوارئ الأميركية من وزارة الدفاع 100 الف كيس موتى مع ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد، بحسب البنتاغون.وبحسب خبراء البيت الأبيض، يتوقع ارتفاع عدد الوفيات في الولايات المتحدة جراء الفيروس الى ما بين 100 و240 الف، رغم جهود الاحتواء.وبلغت حصيلة الوفيات حتى الان اكثر من 5100 […]

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