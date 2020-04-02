ماذا حصل لمهند مع فحص فيروس كورونا ؟

2020/04/02 | 20:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول.– الزمان أثار النجم التركي كيفانج تاتليتوج الشهير بـ«مهند» قلق محبيه بتدوينة أكد فيها خضوعه لفحص كورونا المستجد، بعد الاشتباه في إصابته بالفيروس نتيجة ظهر بعد أعراضه عليه.كيفانج عانى من أرتفاع في درجة الحرارة وسعال، الأمر الذي دفعه للذهاب إلى المستشفى على الفور، وهناك، طلب منه الأطباء الخضوع للفحص، وقد كشف النجم التركي […]

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