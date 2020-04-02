إصابة رئيس جمعية الأطباء العراقيين في الخارج بفيروس كورونا

2020/04/02 | 20:50 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد_أين} اصيب رئيس جمعية الأطباء العراقيين في الخارج الدكتور "ايدن بياتلي " اليوم الخميس بفيروس كورونا، حيث أكدت الصحة التركية،مساء اليوم الخميس، إصابة الدكتور ايدن بياتلي رئيس جمعية الأطباء العراقيين في الخارج بالفيروس، حيث نقل الدكتور إلى إحدى المستشفيات التركية لأجل الحجر الصحي.

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