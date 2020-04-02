نائبة فائزة تطالب بتدخل الامم المتحدة لمنع انحراف الديمقراطية بسبب الحلبوسي

2020/04/02 | 20:50 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]دعت النائبة الفائزة نجاة الطائي، الخميس، الامم المتحدة الى التدخل العاجل لمنع انحراف الديمقراطية في العراق بسبب إجراءات رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

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