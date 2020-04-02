صحة كربلاء: شفاء حالة وتسجيل ( 7 ) إصابات جديدة بكُورونا

2020/04/02 | 20:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كربلاء أعلنت دائرة صحة كربلاء، اليوم الخميس ، تسجيل ( 7 ) إصابات جديدة مُثَبتة ومُؤَكدة مُختبرياً بفيروس كُورونا المُستجد، مُؤكدة شِفاء حالة واحدة.وقال مدير إعلام الدائرة سليم كاظم في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، انه”تم، اليوم، تعافِي مُصاب بفيروس كُورونا المُستجد، بعمر ( 40 ) عاماً، ممَن كان خاضِعاً مع نظرائه، […]

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