الفلاحي: الصحة العالمية أثنت على إجراءات العراق في مواجهة كورونا

2020/04/02 | 20:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وكيل وزارة الصحة عضو خلية الأزمة جاسم الفلاحي، اليوم الخميس، أن منظمة الصحة العالمية أثنت على إجراءات الحكومة العراقية في مواجهة فيروس كورونا.

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