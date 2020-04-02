2020/04/02 | 20:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائبة كردية تنقد قرار سلطة الطيران بتعليق الرحلات للوافدين العراقيين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/02 | 20:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائبة كردية تنقد قرار سلطة الطيران بتعليق الرحلات للوافدين العراقيين) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائبة كردية تنقد قرار سلطة الطيران بتعليق الرحلات للوافدين العراقيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).