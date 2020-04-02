2020/04/02 | 20:53 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت سفارة العراق في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الخميس، ايجاد اماكن خاصة للعراقيين العالقين في فرنسا بعد ايقاف الرحلات الجوية.وقال بيان للسفارة اطلعت عليه “يس عراق”، “بتوجيه من سفير جمهورية العراق لدى فرنسا نزار الخير الله، قامت السفارة باستقبال مواطنين عراقيين عالقين في فرنسا، بسبب إيقاف الرحلات الجوية على خلفية تفشي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سفارة العراق في باريس تعلن عن إجراءاتها بشأن العالقين في فرنسا) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سفارة العراق في باريس تعلن عن إجراءاتها بشأن العالقين في فرنسا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).