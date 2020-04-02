موارد الانبار لـ” العهد نيوز” تطلق حملة لكري السدود والانهر وفتح القنوات المائية المغلقة شمالي الفلوجة

2020/04/02 | 20:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار اعلن مدير دائرة الموارد المائية في قضاء الفلوجة بمحافظة الانبار رائد مظهر المحمدي، اليوم الخميس، عن انطلاق حملة واسعة لكري السدود والانهر وفتح القنوات المائية المغلقة شمالي مدينة الفلوجة.وقال المحمدي في حديث لـ” العهد نيوز” ان ” دوائر الموارد المائية وبالتنسيق مع بقية الدوائر المعنية اطلقت حملة لكري الانهر والمبازل في […]

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