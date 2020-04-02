2020/04/02 | 20:55 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 🟠للاشتراك بقناة تسريبات نيوز على التلغرام https://t.me/joinchat/AAAAAE7_6e1AeLX_QUe4BA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (🟠فائق الشيخ علي ينشر مقطع فيديو يتهم خلاله منتظر الزيدي باخذ رشوة 30 الف دولار من القاضي رائد جوحي) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (🟠فائق الشيخ علي ينشر مقطع فيديو يتهم خلاله منتظر الزيدي باخذ رشوة 30 الف دولار من القاضي رائد جوحي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).