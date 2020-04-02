🟠صحة الرصافة: لاتوجد أي إصابة جديدة بفيروس كورونا هذا اليوم في الرصافة

2020/04/02 | 20:55 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #اعلام_صحة_الرصافة اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة الدكتور عبد الغني سعدون الساعدي، عن خلو الرصافة من تسجيل اي اصابة جديدة اليوم والحمد لله .وقال الساعدي ان “المؤسسات الصحية التابعة […]

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