مستشار رئيس الوزراء: وضع خطة لتوزيع منحة شهرية بقيمة 150 الف دينار لـ 10 ملايين مواطن

2020/04/02 | 21:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

اعلن مستشار رئيس الوزراء، عبد الحسين الهنين، الخميس (02 نيسان 2020)، وضع خطة لتوزيع منحة شهرية بقيمة 150 الف دينار لـ 10 ملايين مواطن.

وقال الهنين في تصريح لصحيفة الصباح، إن "اللجنة المشكلة برئاسة وزير التخطيط وضعت مقترح منحة طوارئ بقيمة 150 الف دينار شهرياً لـ 200 ألف عائلة أي لـ 10 ملايين مواطن ما يشكل مبلغاً مقداره 300 مليار دينار".

واضاف انه "من المؤمل أن تقر أيضا حزمة تحفيزات اقتصادية اضافة للقرارات المهمة التي اتخذت بشأن توفير المواد الغذائية والصحية للمواطنين".

وكانت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمكافحة جائحة كورونا جلستها الثانية، عقدت أمس الاربعاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي.

وقال المكتب الاعلامي لعبد المهدي، إن "اللجنة اصدرت العديد من القرارات أهمها :

1- توفير الخدمات الصحية والعلاجية والوقائية في مواجهة الوباء ، واستثناء الادوية والمستلزمات والأجهزة الطبية والعدد التشخيصية والمختبرية من شروط الإجازة الاستيرادية.2- تأجيل استيفاء الرسوم الكمركية كافة للمواد المذكورة اذا كان المستورد وزارة الزراعة او دوائر صحة المحافظات واية جهة حكومية، وتخويل وزارة الصحة صلاحية اصدار الموافقات الإستيرادية استثناءً من الضوابط وموافقات وتسهيلات اخرى.3- منح وزير الصحة صلاحية اجراء المناقلة المالية من وحدات الصرف بموافقة وزير المالية استنادا للقانون، الى جانب صلاحية ابرام العقود للادوية والمستلزمات الطبية.4- تحويل مبلغ خمسين مليون دولار لحساب الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية للشراء المباشر.5- استثناء عقود تجهيز الادوية والمستلزمات والأجهزة الطبية والعدد التشخيصية والمختبرية من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية في الظرف الراهن.6- تشكيل لجنة برئاسة المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء لإعداد دراسة حاجة السوق من المواد الغذائية والطبية والزراعية مع الاهتمام بالمنتوج الوطني.7- تسهيل عبور الشاحنات ومركبات الحمل والبرادات الخاصة بالمواد الغذائية والزراعية والصحية والبيطرية بين المحافظات وداخل المدن وعودتها بعد تفريغ الحمولات.8- متابعة ومراقبة الاسعار وضمان عدم ارتفاع اسعارها ومحاسبة المخالفين وفق القانون.9- تسهيل مهمة تنقل الحاصدات الزراعية ونقل الاغنام والمواشي بين المحافظات.10 - الموافقة على طلب يتعلق بآلية دفن حالات الوفاة بوباء كورونا وفق شروط وضوابط تنظيمية وصحية.تشكيل لجنة في الامانة العامة لمجلس الوزراء لدراسة دعم العاملين بالقطاع الخاص.11- تشكيل لجنة برئاسة وزير التخطيط لمعالجة انعكاسات الازمة المالية والصحية على المواطنين، والنظر بتوفير مبالغ مالية للمواطنين المتضررين والعاملين بالقطاع الخاص والمتوقفة اجورهم وذوي الدخل المحدود".

ودرست اللجنة العليا "تحديد يوم للتضامن ولدعم الجهد الوطني في مواجهة وباء كورونا والمواقف التي جسدت روح الوحدة والتكافل بين مختلف ابنائه ومن جميع اطيافه ، وتعبيرا عن التضامن مع عوائل المصابين والمتوفين، يتم خلاله إطلاق صفارات الإنذار في جميع أنحاء العراق، وعزف السلام الوطني في جميع وسائل الإعلام العراقية المرئية والمسموعة وبجميع الوسائل الأخرى، عرفانا بالتضحيات والمواقف الانسانية والوطنية خلال هذه الأزمة".

بغداد اليوم- متابعة

اعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس (2 نسيان 2020)، تخطي عدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حاجز المليون اصابة.

وذكرت المنظمة، ان "تعافي أكثر من 200 ألف مصاب بفيروس كورونا في العالم، مقابل وفيات ت

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تجمع العشرات من الموظفين امام مكاتب الصيرفة، في محافظة البصرة، اليوم الخميس (02 نيسان 2020)، لاستلام رواتبهم، فيما حذرت صحة المحافظة من انتشار فيروس كورونا على اثر هذه التجمعات.

وقال مواطنون التقتهم (بغداد اليوم )، إن

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وذكر المكتب الاعلامي لمحافظ ديالى، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "التميمي عقد الي

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