عدد الاصابات بفيروس كورونا يتخطى المليون حول العالم !

2020/04/02 | 21:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

اعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس (2 نسيان 2020)، تخطي عدد الاصابات بفيروس كورونا ال...





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