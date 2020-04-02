من يقف خلف شائعات وفاة محمود عباس

2020/04/02 | 21:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/مراد سامي/..نفت حركة التحرير الفلسطيني فتح صحة الشائعات التي وقع تداولها مؤخرا حول وفاة رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس عن سن يناهز ال84 سنة .و قال القيادي الفتحاوي حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لفتح أن المواقع الصفراء التي يتم تحريكها لشق الصف لن تنجح في زعزعة استقرار القيادة الفتحاوية , مؤكدا أن الرئيس […]

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