2020/04/02 | 21:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين عن تشكيل خلية أزمة لتقديم الاحتياجات والمستلزمات للاسر النازحة في المخيمات وزيادة الوعي الصحي لهم للوقاية من فيروس كورونا والاسراع بتامين جميع الاحتياجات اللازمة من مواد غذائية وصحية وعينية ومنزلية للمخيمات بتوجيه من وزير الهجرة والمهجرين نوفل بهاء موسى.وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس إن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الهجرة تشكل خلية أزمة لتامين احتياجات النازحين في المخيمات) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الهجرة تشكل خلية أزمة لتامين احتياجات النازحين في المخيمات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).