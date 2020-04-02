خلية أزمة ديالى تتخذ عدة قرارات من بينها تحديد موعد توزيع رواتب موظفي الدولة

2020/04/02 | 21:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أصدرت خلية الازمة في محافظة ديالى، اليوم الخميس، مقررات عدة بشأن حركة البضائع وحظر التجوال ومكاتب صرف الرواتب.وقال الخلية في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه إن “الخلية عقدت اجتماعا برئاسة محافظ ديالى مثنى التميمي، وقررت السماح بدخول الخضراوات والفواكه من علوة كلار الى كل مدن ديالى دون استثناء لغاية […]

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