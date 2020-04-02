خلية الرحمة في قلعة سكر تجمع 154 مليونا لمساعدة المتعففين

2020/04/02 | 21:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..جمع متطوعون في قضاء قلعة سكر شمالي محافظة ذي قار ،اطلقوا على انفسهم تسمية “خلية الرحمة” ، مبلغ 154 مليون دينار لمساعدة المحتاجين والمتعففين ممن انقطعت اشغالهم نتيجة حظر التجوال الوقائي .وقال علي غانم احد المتطوعين لـ ( المستقلة ) ان ” خلية الرحمة تضم اكثر من 50 متطوعا بادرت الى جمع […]

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