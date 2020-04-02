صحة ديالى تعلن عن مغادرة 9 اشخاص الحجر الصحي

2020/04/02 | 21:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلن مدير اعلام صحة ديالى، فارس العزاوي، اليوم الخميس، عن مغادرة تسع أشخاص مشتبه باصابتهم بفيروس كورونا الحجر الصحي.وقال العزاوي في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، انه "غادر تسع أشخاص مشتبه باصابتهم بوباء كورونا ردهة الحجر الصحي بعد أن اثبتت التحاليل المختبرية سلامتهم من المرض".

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