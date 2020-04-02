2020/04/02 | 21:46 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 🟠شاهد..مجاميع تتظاهر في ساحة الحبوبي وسط الناصرية ضد حظر التجول ويدعون الناس إلى مهاجمة السيطرات الامنية 🟠للاشتراك بقناة تسريبات نيوز على التلغرام https://t.co/juu81gxqvM pic.twitter.com/jDfRVd95bH — تسريبات (@alhakaeksite) April 2, 2020 […]

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