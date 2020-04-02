حملة جوية لمكافحة آفة الجراد في صحراء عين التمر كربلاء

2020/04/02 | 21:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..قال قائمقام قضاء عين التمر 95 كم غربي كربلاء رائد المشهداني ، اليوم الخميس ، إن ” صحراء القضاء شهد حملة جوية لمكافحة اسراب أفة الجراد القادمة من السعودية ، والتي إضرت بالاراضي الزراعية “.واضاف في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “الحملة الجوية كانت […]

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