الاعمار تعفي المؤجرين من الدوائر البلدية

2020/04/02 | 21:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..اعلن وزير الاعمار والإسكان والبلديات العامة بنكَين ريكاني تمديد المدة القانونية للتسديد والبالغة ٣٠ يوما للمواطنين المتقدمين لشراء قطع الاراضي بموجب المادة ٢٥ من قانون بيع وايجار اموال الدولة مراعاة للظروف التي يمر بها البلد.وأوضح الوزير انه أصدر كذلك قراراً سيتم بموجبه اعفاء المؤجرين من الدوائر البلدية من بدلات الايجار في عموم المحافظات.

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