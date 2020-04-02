مرور ذي قار تحجز وتغرم اكثر من 80 مركبة لمخالفتها حظر التجوال

2020/04/02 | 21:52 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [ذي قار-اين]أعلنت مديرية مرور ذي قار، الخميس، عن فرض غرامات على مركبات مخالفة لحظر التجوال فيما حجزت مركبات أخرى.

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