الحشد الشعبي يعفر 62 كيلو مترا مربعاً في كربلاء ويوزع مئات السلات الغذائية

2020/04/02 | 21:52 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [كربلاء-اين]اعلنت خلية الازمة في قيادة عمليات الفرات الاوسط للحشد الشعبي عن تعفير 62 كيلو متر مربع في كربلاء خلال ثلاثة أيام من مباشرتها العمل.

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