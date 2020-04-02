2020/04/02 | 21:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مستشار رئيس الوزراء: مقترح منحة طوارئ بمبلغ 150 الف دينار شهرياً لـ 200 ألف عائلة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/02 | 21:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشار رئيس الوزراء: مقترح منحة طوارئ بمبلغ 150 الف دينار شهرياً لـ 200 ألف عائلة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشار رئيس الوزراء: مقترح منحة طوارئ بمبلغ 150 الف دينار شهرياً لـ 200 ألف عائلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).